Wind und Wolken, Schnee und Sturm - aber auch Regen. Mit einem regional sehr unterschiedlichen Wetter verabschiedet sich das Jahr 2025 in Deutschland. Das sind die Aussichten für die Silvesternacht.
31.12.2025 - 12:21 Uhr
Offenbach - Wolken und Wind - im Nordosten auch Regen und Schnee - können den Spaß am Silvesterfeuerwerk in Deutschland trüben. An der Nordsee und in den Bergen ist es mitunter sogar stürmisch und somit gefährlich, warnt Meteorologe Lars Kirchhübel vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach.