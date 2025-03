Am Wochenende zeigt sich das Frühlingswetter in Baden-Württemberg von der besten Seite. Nächste Woche wird es wechselhaft mit Regen und Wolken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Bis Sonntag steigen bei viel Sonne die Temperaturen auf bis zu 19 Grad. Zum Samstag sagte die Sprecherin: „Es gibt kaum eine Wolke am Himmel.“ Am Sonntag ziehen teils Wolken aus dem Süden auf. In der Nacht auf Sonntag kann es bis auf die Hochlagen Frost bei bis minus vier Grad geben. In der Nacht zum Montag gibt es nur noch vereinzelt Frost.

Lesen Sie auch

Leichter Saharastaub am Sonntag

Am Sonntag liegt leichter Saharastaub in der Luft. Ob dieser etwa auf Autos sichtbar ist, sei unsicher. Allerdings könne man sich durch die hohen Wolken mit dem Staub am Sonntag insbesondere im Süden auf schöne Sonnenuntergänge einstellen.

Am Montag gibt es einen Wetterumschwung mit Regen, der den Saharastaub auswäscht. Zudem ist es ab Anfang der Woche stark bewölkt. Die Temperaturen liegen bei maximal 13 bis 15 Grad. Die gute Nachricht - nachts kühlt es laut Vorhersage wegen der Wolken nicht ganz aus. So gibt es nur in den Tallagen örtlich knapp unter null Grad.