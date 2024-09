Regentage in Baden-Württemberg erwartet

Regenschirm mitnehmen: Bis zum Wochenende dürfte es in Baden-Württemberg immer wieder regnen. Die Temperaturen dürften aber noch angenehm sein.

red/dpa/lsw 25.09.2024 - 08:44 Uhr

Wer in den nächsten Tagen in Baden-Württemberg vor die Haustür geht, sollte besser einen Schirm bei sich haben. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge ist im Südwesten bis zum Wochenende hin immer wieder mit Regen zu rechnen. Demnach soll es bis zum Abend zunächst einzelne Schauer geben, ehe dann in der Nacht zum Donnerstag mit Dauerregen zu rechnen sei.