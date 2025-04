Der Deutsche Wetterdienst sieht in einigen Orten von Baden-Württemberg aktuell eine hohe Waldbrandgefahr. Auch Stuttgart ist betroffen. Was sind die Gründe für diese Einstufung?

Das sonnige Frühlingswetter lädt derzeit zum Spazieren in den Wäldern Stuttgarts ein – dabei ist allerdings Vorsicht geboten. Denn für Teile des Stadtgebiets gilt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag ein hohes Waldbrandrisiko. Die Behörde führt auf ihrer Webseite einen Gefahrenindex für alle Stationen, an denen sie Umweltdaten erhebt. Auf dieser Liste ist der Montag bei der Station am Stuttgarter Flughafen als Stufe vier angegeben. Das bedeutet: hohe Gefahr.

„Stufe vier reicht im Frühling oft aus für einen größeren Brand“, sagt die DWD-Meteorologin Elisabeth Brunnbauer. Die Vegetation sei in dieser Jahreszeit noch nicht so weit entwickelt, dadurch könne sich ein Feuer leichter ausbreiten. Zudem liege meist viel Laub herum. Aus diesen Gründen erhöhe sich die Waldbrandgefahr im Frühjahr häufig.

Die Feuerwehr bekämpft den ersten Waldbrand in Stuttgart in diesem Jahr bei Stuttgart-Rohr. Foto: red/Feuerwehr Stuttgart

„Wir haben jetzt schon Stufe drei, auch das ist schon gefährlich“, sagt Daniel Anand, der Sprecher der Stuttgarter Feuerwehr. Es sei auch schon in diesem Frühjahr zu einem Waldbrand gekommen, der sich recht schnell ein Stück weit ausgebreitet habe. Die Feuerwehr habe ihn aber schnell bekämpfen können. Stufe vier sei „noch nicht hochgradig alarmierend, aber Achtsamkeit ist auf jeden Fall geboten“, so der Feuerwehrsprecher. Die Stuttgarter Feuerwehr sei aber vorbereitet. „Wir haben die entsprechenden Fahrzeuge bereit und unsere Kollegen sind auch entsprechend ausgebildet.“ Bei dem Waldbrand in

Niederschläge bleiben aus, Waldbrandgefahr in Stuttgart steigt

„Aktuell kommt hinzu, dass wir relativ wenige Niederschläge haben“, erklärt Brunnbauer. Das gelte zwar insbesondere für Norddeutschland. Aber auch im Südwesten seien sowohl die Luft als auch die Waldböden derzeit außergewöhnlich trocken. Die Meteorologin warnt deshalb: „Wenn Menschen in dieser Situation ein Feuer verursachen, kann das einen Waldbrand auslösen.“

An einigen Orten in Baden-Württemberg stuft der DWD das Risiko schon am heutigen Freitag als hoch ein. In Mannheim und Waghäusel (Landkreis Karlsruhe) gilt gar für alle kommenden Tage bis einschließlich Dienstag die Gefahrenstufe vier.

Waldbrand kann auch bei Stufe drei entstehen

Bei der Station am Stuttgarter Flughafen ist das nur am Montag der Fall. Die übrigen Tage werden dort als Stufe drei gelistet. Hier sieht der DWD eine „mittlere Gefahr“. In Stuttgart betreibt der Wetterdienst am Schnarrenberg noch eine zweite Messstelle. Diese wird über die kommenden Tage hinweg auf dem Gefahrenindex durchgehend als Stufe drei geführt.

Brunnbauer stellt jedoch klar: „Brennen kann es auch bei Stufe drei.“ Ursache für einen Waldbrand sei ohnehin meist der Mensch. Der Index des DWD gebe aber Auskunft über die drohende Intensität eines Feuers. „Bei Stufe drei sind die Brände in der Regel eher verhalten, bei Stufe vier wird mehr Energie freigesetzt.“ Sprich: Das Risiko, dass sich ein Feuer ausweitet, ist größer.

Wie sich die Situation weiter entwickeln wird, ist noch unklar. Für die Tage ab Mittwoch macht der DWD bislang keine Angaben.