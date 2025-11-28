Ab 2026 fördert die Bundesregierung den Kauf von E-Autos und Plug-in-Hybriden wieder. So viel Zuschuss kann man bekommen.
28.11.2025 - 13:23 Uhr
Die Spitzen der Koalition aus Union und SPD haben in ihrem jüngsten Koalitionsausschuss eine Wiederbelebung der staatlichen E-Auto-Förderung beschlossen und dabei konkrete Details zur Höhe und den sozialen Kriterien festgelegt. Das neue Programm soll den Umstieg auf die Elektromobilität für breitere Bevölkerungsschichten ermöglichen. Die Einigung, über die auf der anschließenden Pressekonferenz informiert wurde, konzentriert sich explizit auf Haushalte mit geringen und mittleren Einkommen und weicht dabei von den pauschalen Förderansätzen früherer Programme ab.