Ab dem 19. Mai kann die Förderprämie für den E-Auto-Kauf beantragt werden. Lesen Sie hier, wann das Portal online geht.

Digital Desk: Lukas Böhl (lbö)

Die Pressekonferenz zur Freischaltung des Förderportals für das neue E-Auto-Förderprogramm findet am Dienstag von 9:30 bis 11:00 Uhr statt. Voraussichtlich wird das Förderportal in diesem Zeitraum live geschaltet. Das heißt, es kann sich lohnen, bereits ab 9:30 Uhr den Link zu prüfen. Beantragt werden kann die Prämie über die Webseite der Förderzentrale (https://foerderzentrale.gov.de/).

 

Welche Unterlagen braucht man?

Für den Login auf der Webseite benötigt man entweder ein BundID-Konto mit der Option „Online-Ausweis“ und dem Vertrauensniveau „hoch“ oder ein BundID-Konto mit der Option „ELSTER-Zertifikat“ und dem Vertrauensniveau „substanziell“. Außerdem sind die beiden aktuellsten Einkommensteuerbescheide aller Personen im Haushalt, die zum Jahreseinkommen beitragen, erforderlich. Wichtig dabei ist, dass die Bescheide maximal drei Jahre alt sein dürfen. Gegebenenfalls ist zusätzlich ein aktueller Steuerbescheid notwendig, um die Anzahl der im Haushalt lebenden Kinder nachzuweisen. Alternativ kann der Kindergeldnachweis der Familienkasse eingereicht werden.

Wie viel Geld bekommt man?

Die Höhe der Fördersumme hängt von diversen Kriterien ab. Wer diese erfüllt, kann mindestens 1.500 Euro und höchstens 6.000 Euro erhalten. Die nachfolgende Tabelle zeigt, wer wie viel bekommen kann:

Weitere Fragen?

Alle wichtigen Fragen und die dazugehörigen Antworten hat das Bundesumweltministerium auf dieser Übersichtsseite gesammelt.