Ab dem 19. Mai kann die Förderprämie für den E-Auto-Kauf beantragt werden. Lesen Sie hier, wann das Portal online geht.

Lukas Böhl 18.05.2026 - 13:20 Uhr

Die Pressekonferenz zur Freischaltung des Förderportals für das neue E-Auto-Förderprogramm findet am Dienstag von 9:30 bis 11:00 Uhr statt. Voraussichtlich wird das Förderportal in diesem Zeitraum live geschaltet. Das heißt, es kann sich lohnen, bereits ab 9:30 Uhr den Link zu prüfen. Beantragt werden kann die Prämie über die Webseite der Förderzentrale (https://foerderzentrale.gov.de/).