Das neue familienfreundliche Förderprogramm für Elektro-Autos steht. Aus Mercedes-Sicht kann das aber noch nicht alles von staatlicher Seite gewesen sein.
20.01.2026 - 06:00 Uhr
Seit Montag liegen die Karten auf den Tisch. Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) hat die detaillierten Richtlinien für das E-Auto-Förderprogramm vorgestellt. Es wurde speziell für Privathaushalte mit einem zu versteuernden Jahreseinkommen von höchstens 80 000 Euro aufgelegt. Die Unterstützung soll rückwirkend auch für E-Autos gelten, die seit Beginn des Jahres 2026 neu zugelassen wurden.