E-Bikes und Pedelecs dominieren das Straßenbild. Doch der Trend zur E-Mobilität geht mit Gefahren einher. Spezielle Kurse im Kreis Böblingen dienen der Prävention.

Sie sind schnell und beliebt: Immer mehr Menschen kaufen E-Bikes und Pedelecs, um nachhaltig mobil zu sein. Mit der steigenden Nutzerzahl stellt sich zunehmend die Frage der Sicherheit im Straßenverkehr, auch im Kreis Böblingen. Da Pedelecs schwerer sind als klassische Fahrräder und durch die Motorunterstützung wesentlich schneller beschleunigen, erfordern sie eine angepasste Fahrweise. Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen, unterstützt das Landratsamt in Kooperation mit dem ADFC die praxisnahen Sicherheitstrainings „Radspaß – sicher E-Biken“.

Das Angebot hilft Radfahrern, sich selbst besser zu schützen und trägt laut einer Mitteilung „maßgeblich zu einem rücksichtsvollen und unfallfreien Miteinander im Straßenverkehr“ bei. In den Kursen vermitteln Fachleute elementare Fähigkeiten rund um die richtige Fahrtechnik, das Halten des Gleichgewichts sowie das kontrollierte und sichere Bremsen in Gefahrensituationen.

Der Landkreis übernimmt den Großteil der anfallenden Kursgebühren. Es verbleibt ein Eigenanteil von 9,50 Euro pro Person. Da die Plätze pro Kurs aufgrund der intensiven Betreuung begrenzt sind, empfiehlt das Landratsamt eine zeitnahe Anmeldung.

Übersicht der verfügbaren Kurstermine 2026

17. Juli, 14 Uhr, Böblingen , Verkehrsübungsplatz

, Verkehrsübungsplatz 22. Juli, 12.30 Uhr, Holzgerlingen , Parkplatz am Parkfriedhof

, Parkplatz am Parkfriedhof 24. Juli, 14 Uhr, Böblingen, Verkehrsübungsplatz

Verkehrsübungsplatz 22. Oktober, 9 Uhr, Holzgerlingen , Parkplatz am Parkfriedhof

, Parkplatz am Parkfriedhof 9. Dezember, 9 Uhr, Holzgerlingen, Parkplatz am Parkfriedhof

Weitere Informationen zum Ablauf, den Veranstaltungsorten sowie die direkte Buchungsmöglichkeit finden Interessierte auf dem Buchungsportal von „Radspaß“ unter www.adfc-radspass.de Hinweis zur Anmeldung: Die Reduzierung der Teilnahmegebühr wird bei der Online-Anmeldung durch die Eingabe des Rabattcodes LandkreisBB26 direkt aktiviert.