E-Bikes und Pedelecs dominieren das Straßenbild. Doch der Trend zur E-Mobilität geht mit Gefahren einher. Spezielle Kurse im Kreis Böblingen dienen der Prävention.
12.06.2026 - 11:11 Uhr
Sie sind schnell und beliebt: Immer mehr Menschen kaufen E-Bikes und Pedelecs, um nachhaltig mobil zu sein. Mit der steigenden Nutzerzahl stellt sich zunehmend die Frage der Sicherheit im Straßenverkehr, auch im Kreis Böblingen. Da Pedelecs schwerer sind als klassische Fahrräder und durch die Motorunterstützung wesentlich schneller beschleunigen, erfordern sie eine angepasste Fahrweise. Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen, unterstützt das Landratsamt in Kooperation mit dem ADFC die praxisnahen Sicherheitstrainings „Radspaß – sicher E-Biken“.