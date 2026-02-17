E-Mobilität Besondere Investition in Nürtingen – Schnellladen dank halber Million Euro
In Nürtingen sind auf dem Schlachthausparkplatz neue Ladepunkte für Elektrofahrzeuge entstanden. Der Ladepark ist bereits in Betrieb gegangen.
Die Stadt Nürtingen und die Nürtingen Beteiligung GmbH haben am Schlachthofparkplatz in Nürtingen einen neuen Ladepark mit 14 Normal- und sechs Schnellladepunkten eröffnet und damit das öffentliche Ladeangebot in Nürtingen deutlich erweitert.