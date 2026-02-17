E-Mobilität: Besondere Investition in Nürtingen – Schnellladen dank halber Million Euro

Die Stadt Nürtingen und die Nürtingen Beteiligung GmbH haben am Schlachthofparkplatz in Nürtingen einen neuen Ladepark mit 14 Normal- und sechs Schnellladepunkten eröffnet und damit das öffentliche Ladeangebot in Nürtingen deutlich erweitert.

Die moderne Ladeinfrastruktur, in die die Kommune eine halbe Million Euro investiert hat, steht ab sofort in der Mühlstraße für alle Nutzenden zur Verfügung. Mit dem Betrieb hat die Kommune die Nürtingen Beteiligung GmbH beauftragt. Nach eigenen Angaben erhielt die Stadt für das Projekt Zuschüsse im Rahmen der Fördermöglichkeiten.

14 E-Autos können beim Parken gleichzeitig normal geladen werden

Der Ladepark ist Teil der bestehenden Parkfläche „und ergänzt diese um ein leistungsfähiges Angebot zum Laden von Elektrofahrzeugen. Damit wird das öffentliche Ladeangebot in Nürtingen gezielt erweitert und ein weiterer Beitrag zur Förderung der Elektromobilität in der Region geleistet“, teilt die Kommune mit.

Angeboten werden an dem neuen Standort sogenannte Normalladepunkte (AC) für das alltägliche Laden als auch Schnellladepunkte (DC) für kurze Zwischenstopps mit hoher Ladegeschwindigkeit. Die sieben Normalladesäulen sind mit jeweils zwei Ladepunkten à 22 kW ausgestattet, das heißt, dort können 14 Fahrzeuge gleichzeitig geladen werden.

Wer mit einem E-Auto unterwegs ist, ist in der Regel auf die Ladeinfrastruktur angewiesen. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Ein intelligentes Lastmanagement sorgt laut Kommune dafür, dass die verfügbare Leistung effizient und bedarfsgerecht auf die angeschlossenen Fahrzeuge verteilt wird.

Ergänzt wird das Angebot durch drei Schnellladesäulen, die ebenfalls je über zwei Ladepunkte verfügen und eine maximale Ladeleistung von bis zu 200 kW pro Ladesäule ermöglichen. Die Schnellladeinfrastruktur sei auf eine Gesamtleistung von 600 kW ausgelegt und pro Schnellladesäule könne die maximale Ladeleistung dynamisch auf die angeschlossenen Fahrzeuge verteilt werden. Dabei sollen der Fahrzeugtyp, Ladezustand sowie die jeweilige technische Ladefähigkeit berücksichtigt werden.

Der Ladepark kann künftig noch erweitert werden

Die Stromversorgung des Ladeparks erfolgt nach Angaben der Stadtwerke über eine eigene Transformatorstation mit einer Gesamtleistung von derzeit 800 kW. Aktuell seien davon 200 kW für den Normalladebereich und 600 kW für den Schnellladebereich vorgesehen.

Und für eine zukünftige Erweiterungen sei bereits vorgesorgt worden, dann könne eine zusätzliche Leistung von bis zu 800 kW erreicht werden, dafür sei die Grundlage geschaffen worden.

Der Strom kann in Nürtingen auf mehrere Arten bezahlt werden

Zum Einsatz kommen Normalladesäulen vom Typ Mennekes Amedio Professional sowie Schnellladesäulen vom Typ Alpitronic HYC400 Hypercharger und die Bezahlung sei einfach und nutzerfreundlich. Die Freischaltung und Bezahlung der Ladevorgänge ist demnach bequem möglich über Laden per Ladekarte, QR-Code sowie über zwei Bezahlterminals mit allen gängigen bargeldlosen Zahlungsmethoden.

Laut der Stadtwerke betragen die aktuellen Preise für das Ad-hoc-Laden: 39 Cent pro kWh am Normalladepunkt und 46 Cent pro kWh an der Schnellladesäule wobei während des Ladevorgangs keine zusätzlichen Parkgebühren anfielen. Und um eine faire Nutzung der Ladeinfrastruktur sicherzustellen, sei die Park- und Ladedauer auf maximal vier Stunden begrenzt.

Mit dem neuen Ladepark wollen die Stadt Nürtingen und die Nürtingen Beteiligung GmbH die regionale Ladeinfrastruktur fördern und ihr Engagement für eine nachhaltige und zukunftsfähige Mobilität in Nürtingen und der Region verstärken.