Auf Europas Straßen sollen immer mehr Fahrzeuge elektrisch fahren. Neue Ladepunkte sollen dafür sorgen, dass die Akkus nicht schlapp machen. 45 Millionen Euro kostet das Programm „Drive-E“.

red/dpa 21.02.2025 - 13:40 Uhr

An wichtigen Straßen in 13 europäischen Ländern sollen bis Ende 2027 weitere 1.400 öffentliche Ladepunkte für Lastwagen und Autos entstehen. Dies sieht ein Programm der EU unter dem Namen Drive-E vor, das mit 45 Millionen Euro gefördert wird. Verantwortlich für die Umsetzung sind der Energiekonzern Eon, die slowakische Eon-Tochtergesellschaft ZSE und der Ladesäulenbetreiber Eldrive. Das Programm trage maßgeblich zur Elektrifizierung des europäischen Güter- und Personenverkehrs bei, teilte der Energiekonzern Eon in Essen mit.