Eine neue Station der Stadtwerke Stuttgart versorgt acht E-Autos mit 300 Kilowatt Ökostrom. Gleichzeitig soll das Netz durch das Pilotprojekt nicht belastet werden – im Gegenteil.
Gemeinsam mit regionalen Partnern haben die Stadtwerke Stuttgart (SWS) am Montagnachmittag am Bahnhof in Zuffenhausen eine neue Schnellladestation in Betrieb genommen. Auf dem Areal der Deutschen Bahn können nach Angaben des Energieversorgers acht Elektroautos mit einer Leistung von bis zu 300 Kilowatt gleichzeitig geladen werden. Der Strom stammt zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen. Ein großer Batteriespeicher, der zwischen Ladesäulen und Stromnetz geschaltet ist, entlastet Letzteres und sichert gleichzeitig sehr hohe Ladegeschwindigkeiten, die je nach Fahrzeugmodell variieren.