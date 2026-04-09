Von der steigenden Nachfrage nach E-Autos profitiert besonders der US-Autobauer Tesla. Im März legten die Verkäufe deutlich zu.
09.04.2026 - 13:23 Uhr
Berlin - Der US-Autobauer Tesla hat im ersten Quartal deutlich mehr seiner E-Autos verkauft - vor allem dank eines besonders hohen Absatzes im März. In den ersten drei Monaten dieses Jahres kamen mehr als 12.800 E-Autos des Konzerns neu auf die Straßen in Deutschland, rund 9.250 davon allein im März, wie aus aktuellen Daten des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) hervorgeht.