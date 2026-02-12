Die neue E-Auto-Prämie soll der Autobranche einen Schub verleihen. Aber viele Deutsche wissen laut einer Umfrage gar nichts davon. Auch die Infos könnten offenbar besser sein.
12.02.2026 - 04:00 Uhr
Berlin - Die neue E-Auto-Prämie hat bei ihrer Bekanntheit in der Bevölkerung noch Luft nach oben. Jede und jeder Dritte (34 Prozent) in Deutschland hat bislang nicht von der neuen Förderung gehört. Das geht aus einer repräsentativen, online durchgeführte Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur hervor. Dafür wurden zwischen dem 6. und 9. Februar insgesamt 2.100 Personen befragt.