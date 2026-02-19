Sind E-Zigaretten eine gute Sache, weil dadurch Kettenraucher von der Kippe wegkommen, oder eine schlechte Sache, weil auch bei ihrem Konsum Schadstoffe inhaliert werden? Die Produkte boomen - noch.
Berlin - Deutschlands bislang boomender E-Zigaretten-Branche droht nach eigener Einschätzung ein herber Absturz. Grund dafür sind Pläne der Bundesregierung, 13 Inhaltsstoffe zu verbieten, darunter Menthol. "Ohne diese Inhaltsstoffe wird Vaping vielen Konsumenten nicht mehr schmecken - die Nachfrage nach legalen Produkten würde einbrechen", sagt der Vorsitzende des Verbands Bündnis für tabakfreien Genuss (BfTG), Dustin Dahlmann.