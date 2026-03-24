Leuchtende Tüten, dunkles Rathaus und ein buntes Programm: am Samstag, 28. März, beteiligt sich Holzgerlingen wieder an der Earth Hour, einer weltweiten Aktion für den Klimaschutz.
24.03.2026 - 20:00 Uhr
Die Earth Hour – eine Klimaschutzaktion der Natur- und Umweltschutzorganisation WWF – findet am Samstag, 28. März statt. Um 20. 30 Uhr wird dann für eine Stunde das Licht gelöscht, um damit ein symbolisches Zeichen für den Umwelt- und Klimaschutz zu setzen. Auch die Stadt Holzgerlingen beteiligt sich wieder an der Aktion und wird die Beleuchtung der städtischen Gebäude sowie des Kunstwerks vor dem Neuen Rathaus ausschalten. Ergänzend gibt es vielfältiges Programm, um auf den Klima- und Umweltschutz aufmerksam machen.