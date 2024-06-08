Mithilfe des Zufalls gelang William Anders an Heiligabend 1968 ein Foto, das die Sicht der Menschheit auf unseren Planeten für immer verändern sollte. Jetzt ist der ehemalige Raumfahrer mit 90 Jahren gestorben.
Zweimal hatte das Raumschiff den Mond schon umkreist, da änderte Kommandant Frank Borman ein wenig dessen Ausrichtung - und wollte seinen Augen kaum trauen. „Oh Gott! Seht euch dieses Bild da an“, rief er den beiden anderen Astronauten der „Apollo 8“-Mission zu. „Hier geht die Erde auf. Mann, ist das schön!“