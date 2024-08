Unbekannte werfen Bierkrug in Festzelt – zwei Verletzte

Ein 17-Jähriger und eine 18-Jährige besuchen ein Festzelt am Eberbacher Kuckucksmarkt. Dann trifft beide ein Bierkrug am Kopf.

red/dpa/lsw 26.08.2024 - 14:20 Uhr

Weil sie von einem leeren Bierkrug getroffen wurden, haben sich in einem Festzelt im Rhein-Neckar-Kreis ein 17-Jähriger und eine 18-Jährige am Kopf verletzt. Bislang unbekannte Täter hatten den Maßkrug am Sonntag durch ein Festzelt auf dem Eberbacher Kuckucksmarkt geworfen, teilte die Polizei mit.