Es ist der zweite Weihnachtsfeiertag 2004: Ein Erdbeben im Indischen Ozean löst eine gigantische Welle aus, die auf die Küsten der Anrainerstaaten zurollt. 230 000 Menschen kommen in den Fluten ums Leben. Auch Eberhard Bezner ist vor Ort. Der Seniorchef von Olymp in Bietigheim-Bissingen über seine Erlebnisse.

Herr Bezner, in diesen Tagen jährt sich der Tsunami zum 20. Mal. Wie erinnern Sie sich an die Katastrophe?

Wir waren auf einer kleinen indonesischen Insel im Urlaub. Am eindrücklichsten ist mir diese seltsame Atmosphäre in Erinnerung geblieben. Ich bin am Morgen aufgestanden und auf den Balkon des Bungalows gegangen. Wir waren etwa 30 Meter vom weißen Traumstrand entfernt. Anders als sonst wirkte alles grau – der Strand, der Himmel, das Meer. Und es war eigenartig still.

Die Ruhe vor dem Sturm?

Ja, quasi. Es wurde mir unheimlich. Ich bin wieder ins Haus, habe gefrühstückt, und als ich wieder rausgeschaut habe, war das Meer aufgewühlt, die Wellen wurden immer höher und heftiger. Dann kam die Flut. Das Wasser hat alle Häuser in Strandnähe überflutet.

Auch Ihren Bungalow?

Nicht so sehr wie die anderen. Wir waren auf einer kleinen Anhöhe, hatten somit riesiges Glück. Dennoch hatte ich Angst, dass wir weggeschwemmt werden. Für viele Einheimische war es hart, sie haben ihr Hab und Gut verloren. Verletzte oder Tote gab es allerdings nicht. Die flacheren, niedriger gelegenen Inseln hat es weitaus schlimmer getroffen. Nach und nach wurden dann Überlebende zu uns evakuiert. Wir haben sie in den noch bewohnbaren Bungalows einquartiert. Erst später haben wir vom verheerenden Ausmaß des Tsunamis erfahren.

Sind Sie seitdem wieder in der Region gewesen?

Ja, sicher. Zum einen, weil unsere Firma Produktionsorte in Südostasien hat. Wir haben nach dem Tsunami auch beim Wiederaufbau geholfen. Zum anderen, weil es dort wunderschön ist. Ich bin immer wieder begeistert.

Was bleibt von dieser Erfahrung?

Dass ich so etwas nie wieder erleben möchte. Und die Erkenntnis, wie sehr der Zufall über das Leben bestimmt. Die Entscheidung für das Urlaubsziel hatte ich aus dem Bauch getroffen. Sie hätte auch auf einen schwerer betroffenen Landstrich fallen können.

Langjähriges soziales Engagement

Person

Eberhard Bezner, am 31. Dezember 1935 in Stuttgart geboren, ist Seniorchef des Hemdenherstellers Olymp in Bietigheim-Bissingen.

Engagement

Bezner war lang kommunalpolitisch tätig. Er fördert zudem den Sport. Die Olymp-Bezner-Stiftung unterstützt weltweit Kinder-Hilfsprojekte. Für sein Engagement wurde er unter anderem mit dem Verdienstkreuz am Bande geehrt.