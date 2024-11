Die Idee der Ludwigsburger Stadtverwaltung, einen Teil der Eberhardstraße zur Fußgängerzone zu machen, ist auf viel Kritik gestoßen. Jetzt soll erst im Frühjahr darüber abgestimmt werden.

Sabine Armbruster 21.11.2024 - 14:30 Uhr

Es wäre ein winziges Stück Fußgängerzone, doch die Aufregung darüber ist groß – bei den Stadträten, aber auch bei Anwohnern und Geschäftsinhabern in dem Bereich der Eberhardstraße, der direkt an die katholische Kirche in Ludwigsburg grenzt. Schon Mitte Oktober hatte der Gemeinderat kurzerhand per Beschluss verlangt, über die Pläne abstimmen zu können statt, wie von der Stadtverwaltung geplant, sie nur zur Kenntnis zu nehmen. Nun folgten die Stadträte mehrheitlich dem Antrag der SPD-Frau Margit Liepins, sich nochmals im Detail damit zu beschäftigen, welche Folgen eine solche Fußgängerzone hätte.