Eberhardstraße Stuttgart Abrissbagger am Schwabenzentrum im Einsatz
Das Ende einer Ära in der Stuttgarter Innenstadt: Teile des Schwabenzentrums weichen einem modernen Gebäudekomplex, dem Central One.
Über 20 Meter hoch sind die Gebäudeteile des Schwabenzentrums in der Stuttgarter Innenstadt. Vielen Passanten und Autofahrern ist der Komplex von der Hauptstätter Straße aus gar nicht mehr aufgefallen. Doch seit die Bauarbeiten begonnen haben, wächst das Interesse der Einheimischen und Gäste am Schwabenzentrum wieder.