Eberhardstraße Stuttgart: Abrissbagger am Schwabenzentrum im Einsatz

Über 20 Meter hoch sind die Gebäudeteile des Schwabenzentrums in der Stuttgarter Innenstadt. Vielen Passanten und Autofahrern ist der Komplex von der Hauptstätter Straße aus gar nicht mehr aufgefallen. Doch seit die Bauarbeiten begonnen haben, wächst das Interesse der Einheimischen und Gäste am Schwabenzentrum wieder.

Aus dem etwa 45 Jahre alten Ensemble werden aktuell die Gebäude Eberhardstraße 1 bis 5 abgerissen. Nach und nach verschwinden Fenster, Fassaden und Stockwerke aus dem Stadtbild. Ende März soll der Rückbau im Wesentlichen abgeschlossen sein. Im zweiten Quartal 2026 kann dann mit dem Neubau begonnen werden. Die Fertigstellung ist für das erste Quartal 2028 geplant. Initiator und Eigentümer ist der amerikanische Investor Hines Immobilien. Das Projekt umfasst eine Fläche von rund 10.200 Quadratmetern. Der neue Gebäudekomplex wird den Namen Central One tragen. In den Obergeschossen soll es Büros geben, die zukünftig vom Unternehmen Deloitte genutzt werden. Das Erdgeschoss ist für Gastronomie, ein Café und Einzelhandel bestimmt.