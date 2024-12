Eigentlich hätte die Firma höchstens 85 Mitarbeiter beschäftigen dürfen. Doch Gerhard Sturm hat EBM-Papst zum Weltkonzern gemacht – und die Bodenhaftung nie verloren.

Ulrich Schreyer 16.12.2024 - 16:11 Uhr

Der Bub aus Hohenlohe ging früh weg: Geboren 1934 in Künzelsau, begann er bereits mit 14 Jahren eine Lehre als Maschinenbauschlosser in Esslingen. Das musste ihn fast wie eine Weltreise anmuten: Hohenlohe galt als fern und abgelegen. Das galt noch 1963, als Gerhard Sturm zusammen mit Heinz und Günther Ziehl sein Unternehmen gründete. Fuhr ein Auto durchs Dorf, schauten die Bewohner dem Fahrzeug nach. Das Land, in dem er aufwuchs, hat ihn geprägt. Und er hat sich engagiert, jahrzehntelang war er Mitglied im Kreistag und im Gemeinderat. Die Landwirtschaft hatte Vorrang.