Hohe Haftstrafen hat das Landgericht Stuttgart gegen drei Angeklagte im Alter zwischen 20 und 28 Jahren verhängt, die mit einer neuen Masche – sie gaben sich betrügerisch als Bankmitarbeiter aus – betagte Senioren und Seniorinnen in den Kreisen Ludwigsburg, Böblingen und Rems-Murr um insgesamt rund 45 000 Euro gebracht haben. Den 28-jährigen Hauptangeklagten verurteilte die 3. Große Strafkammer für 23 Taten des gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs zu fünf Jahren und sieben Monaten Haft und blieb damit nur drei Monate unter der Forderung der Staatsanwaltschaft. Ein 21-Jähriger muss wegen 16 Taten für drei Jahre und elf Monate ins Gefängnis, was dem Antrag seines Verteidigers entsprach. Der dritte, 20 Jahre alte Angeklagte, wurde für fünf Taten – ebenfalls wie von der Staatsanwaltschaft gefordert – zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt.