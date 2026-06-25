Überall wird gestöhnt und geschwitzt: Die Hitzewelle hat Deutschland fest im Griff - und könnte historische Temperaturrekorde purzeln lassen. Eine Rolle dabei spielt: Saharastaub.
Berlin - Die seit Tagen anhaltende Hitzewelle steuert auf Rekordtemperaturen zu und wirbelt das Leben in Deutschland durcheinander. Zwar wird der Juni-Rekord am Donnerstag mit "hoher Wahrscheinlichkeit" noch nicht geknackt werden, wie Jens Winninghoff vom Deutschen Wetter-Dienst (DWD) der Deutsche Presse-Agentur sagte. Allerdings dürfte es nach seinen Worten am Tag darauf wohl so weit sein.