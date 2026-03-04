Seit dem Jahr 1949 gibt es das Unternehmen Hilco, seit 1971 sitzt es in Echterdingen. Nun aber ist Schluss. Die Firma wird geschlossen. Was ist der Hintergrund?
04.03.2026 - 17:00 Uhr
Warme, flauschige Stoffe, leichte, luftige Stoffe, knallbunte und einfarbige Stoffe, Vorhangstoffe, Fleece- und Steppstoffe, Stoffe für Kinderbekleidung, für Dekorationen oder für schicke Damenmode: Der Künstler Christo könnte vermutlich noch einmal das Reichstagsgebäude verhüllen mit den vielen Textilien, die bei der Firma Hilco in Echterdingen lagern. Kein Wunder, Hilco ist ein Großhandelsunternehmen für Modestoffe und beliefert den Fachhandel, also beispielsweise Nähgeschäfte.