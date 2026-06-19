Immer wieder geschehen Dinge auf dem Friedhof Echterdingen, von denen sich die Besucher gestört fühlen. Was kann man dagegen tun?

Die Zustände hören sich auf den ersten Blick als unhaltbar für einen Friedhof an: leere Flaschen und Müll, Überbleibsel von Partys, die Jugendliche dort gefeiert haben. Obdachlose, die auf den Bänken übernachten und sich im Brunnen die Zähne putzen. Reisende, die mit lauten Rollkoffern den Friedhof als Abkürzung zur S-Bahn benutzen. Jogger, die sonntags oder an Feiertagen den Friedhof als Sportplatz nutzen. Das hat eine Echterdingerin beobachtet, die fast jeden Tag auf dem Friedhof ist, um das Grab ihres Mannes zu pflegen.

„Mir tut es weh, einen geliebten Menschen hier liegen zu haben, wenn die Umstände so schlimm sind“, sagt sie. Es handele sich um einen Friedhof, nicht um eine Parkanlage. „Da gibt es einfach Anstandsregeln, die beachtet werden sollten. Aus Respekt“, meint sie.

Friedhof Echterdingen: Die Probleme sind bekannt

Mit ihrem Anliegen war sie bereits beim Oberbürgermeister Otto Ruppaner, und auch Gemeinderat sind die Probleme auf dem Friedhof bestens bekannt. „Die Problematik ist alt“, bestätigt Eberhard Wächter, der Fraktionsvorsitzende von Freie Wähler/FDP. Auch er berichtet von Jugendlichen, die spät unterwegs seien auf dem Friedhof, von Ballspielen, laute Musik, dem starken Durchgangsverkehr Richtung S-Bahn, auch auf Fahrrädern oder E-Rollern. „Das kollidiert mit dem Gedenken an die Verstorbenen auf dem Friedhof“, meint Wächter. Wenn die städtischen Mitarbeiter jedoch die Leute auf ihr Verhalten ansprächen, bekämen sie meist nur Beleidigungen zu hören, so Wächter - dies kann auch die Echterdingerin bestätigen.

Auf das Thema angesprochen, kommt eine umfangreiche Stellungnahme von der Stadt Leinfelden-Echterdingen. „Jeden Morgen gehen die Mitarbeiter durch den gesamten Friedhof, um möglichen Müll und Verunreinigungen zu beseitigen“, heißt es darin. Auffällig viele leere Flaschen würden dabei nicht gefunden, auch sei noch nie beobachtet worden, dass Obdachlose auf dem Friedhof übernachten oder im Brunnen die Zähne putzen. Friedhofsbesucher hätten dies noch nie den städtischen Mitarbeitern gemeldet, ebensowenig wie Treffen oder Partys von Jugendlichen. „Grundsätzlich haben die Mitarbeiter den Eindruck, dass es in den vergangenen Monaten ruhiger auf dem Friedhof geworden ist, hinsichtlich Vermüllung, Vandalismus und Beschwerden“, so die Stadt weiter.

Rollkoffer sind bei Reisenden beliebt, können aber je nach Untergrund und Umgebung Lärm machen. Foto: Monika Skolimowska/dpa

Es sei richtig, dass der Friedhof Echterdingen als Durchgangsweg genutzt werde: „Diese Thematik wurde verwaltungsintern mehrfach erörtert, verschiedenste Lösungsansätze diskutiert und abgewogen.“ Das westliche Zugangstor könne man nicht schließen, da es auch von vielen älteren Friedhofsbesuchern genutzt werde, die sonst weitere Wege hätten. Man habe stattdessen Schilder und Aufsteller, die „auf die Würde des Ortes hinweisen“, sowie ein Leitsystem mit Gurtbändern bei Trauerfeiern, sowie regelmäßige Bestreifungen durch die Polizei.

Ein wenig Abhilfe könnte ein Schließdienst schaffen, dann würde der Friedhof abends geschlossen und wäre nicht mehr zugänglich. „Das wäre natürlich mit Kosten und Personal verbunden“, sagt Eberhard Wächter. Für die Stadt ist ein Schließdienst aktuell keine Option.