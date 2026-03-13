5.000 Euro Belohnung: Wer hat den Streit vor dem Supermarkt in Eckernförde gefilmt? Die Polizei sucht dringend Videos und Hinweise – auch anonym.
13.03.2026 - 10:49 Uhr
Eckernförde - Nach dem gewaltsamen Tod eines Jugendlichen in Eckernförde hat die Kieler Staatsanwaltschaft eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Ermittlung und rechtskräftigen Verurteilung von Tatbeteiligten führen. Zudem ist ab sofort ein Hinweisportal freigeschaltet, über das sich Videos und Fotos hochladen lassen und Hinweise abgegeben werden können, wie die Polizei berichtete.