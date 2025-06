Der irische Sänger Ed Sheeran spielt am Samstag und Sonntag seine Konzerte in der Stuttgarter MHP-Arena. Schon am Vormittag sind erste Fans da und fiebern dem Konzert entgegen.

Am Samstag spielt Ed Sheeran das erste seiner beiden Konzerte in der Stuttgarter MHP-Arena. Obwohl Temperaturen von bis zu 30 Grad Celsius in Stuttgart angekündigt sind und das Thermometer schon am Morgen 25 Grad Celsius anzeigt, stehen schon Stunden vorher Fans vor dem Eingang zur Haupttribüne am Neckarpark. Manche haben Campingstühle mitgebracht, andere goldene Rettungsdecken, alle haben ausreichend Trinken und Sonnenschutz dabei.

Jasmin, Saskia und Anna sitzen in Campingstühlen vor dem Eingang. Seit halb zehn in der Früh sind sie hier. Ihre Freundinnen beschreiben die 23-jährige Jasmin als „Ed-Sheeran-Ultra“. Sie war schon bei zahlreichen seiner Konzerte, darunter in Zagreb und Budapest. Sie ist es auch, wegen der die anderen zu seinem Konzert nach Stuttgart gekommen sind. Für Saskia ist es das erste Konzert, „ich will alles mitnehmen“, sagt sie. Daher gings auch zuhause bei Ihnen in der Nähe von Heidelberg früh los.

Viel los ist um die Mittagszeit dennoch nicht – das bestätigen auch die wenigen Wartenden. Und das, obwohl die 60 000 Tickets für das ursprünglich einzige Konzert am 29. Juni in Stuttgart so schnell ausverkauft waren, dass kurzerhand ein Zusatzkonzert für den 28. Juni angesetzt wurde. „Wir hätten erwartet, dass viel mehr los ist“, sagt Saskia. „Als wir die Tickets vor einem Jahr gekauft haben, habe ich schon zu den anderen gesagt: Ihr wisst, dass wir dann früh hier sein müssen.“ Von Langeweile aber keine Spur – die drei sind bestens ausgerüstet und haben neben Sonnenschutz und Snacks auch Spiele dabei, um sich die Zeit bis zum Einlass zu vertreiben.

Nicki, 43 Jahre, ist aus dem Allgäu fürs Konzert angereist. Foto: Chiara Sterk

Auch die 23-jährige Laura aus Siegen ist verwundert darüber, dass am Mittag noch so wenig los ist. Sie ist alleine angereist, „ich gehe gerne alleine auf Konzerte.“ Meist komme man ohnehin beim Warten miteinander ins Gespräch, sagt sie. Und tatsächlich sieht man die Wartenden wenig später, wie sie sich gegenseitig mit Sonnencreme und Erfrischungsspray versorgen und sich über ihren gekauften Merch austauschen. Nicki, 43 Jahre, aus dem Allgäu, ist auch alleine zum Konzert gekommen. Sie freue sich auf alle seine Lieder sagt sie. „Im Moment höre ich vor allem Sapphire rauf und runter, weil es einfach gute Laune macht.“

Den weitesten Weg der früh angereisten aber hat die 18-jährige Malin auf sich genommen. Sie ist mit ihrer Freundin Celine, 19 Jahre, hier und aus dem sächsischen Erzgebirge angereist. „Ich höre ihn schon seit ich sieben Jahre alt bin“, erzählt Malin. Seit um neun Uhr sind die beiden hier, sie sind von Celines Zuhause in Biberach um sechs Uhr los.

Und auch Angelique und Darinka aus Sigmaringen sind schon lange unterwegs. Um fünf Uhr ging es für sie zuhause mit dem Zug los. Darinka ist geübte Konzertgängerin, erst gestern war sie bei Johannes Oerding in Meersburg – und auch bei Ed Sheeran war sie schon mehrfach, darunter zwei Mal in Österreich. „Da war klar, dass wir früh da sein müssen. Denn was anderes als erste Reihe ist nichts für mich.“ Auf etwa 800 Konzerten war die 43-jährige Darinka schon – und die Liebe zur Musik ist es auch, die sie und ihre 23-jährige Arbeitskollegin Angelique verbindet. „Die Liebe zur Musik ist ein Lebensgefühl und kennt kein Alter.“

Weitere Konzerte in Hamburg und Düsseldorf in Deutschland

Mit seiner Tour „Mathematics“ ist der irische Künstler bereits seit 2022 auf Tour. „Mathematics“ ist dabei eine Kombination seiner bisherigen Alben, die allesamt die Namen mathematischer Zeichen enthalten – darunter „+“, „x“, „÷“ sowie „=“ und zuletzt „-“.

Nach seinen Konzerten in Stuttgart tritt Ed Sheeran am Wochenende darauf im Hamburger Volksstadion auf. Bevor er seine Tour dann ab dem 5. September in Düsseldorf beendet, tourt er noch durch Ipswich (Großbritannien), Oslo (Norwegen), Zürich (Schweiz), Antwerpen (Belgien), Breslau (Polen), Stockholm (Schweden) und Kopenhagen (Dänemark). Bis auf die Konzerte in Kopenhagen gibt es laut seiner eigenen Webseite für einzelne Shows noch Tickets.

Die Tour umfasst insgesamt 168 Shows, los ging es am 21. März 2022 in London (Großbritannien). Es folgten Konzerte in den USA, China, Indien, Bhutan, Bahrain, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie Neuseeland und Australien. In Deutschland spielte er das erste Konzert seiner Tour im Juli 2022 in Gelsenkirchen. Die letzten Konzerte in Europa spielte er in Frankreich, Italien und Spanien.