In der MHP-Arena läuft der Aufbau für die gigantische 360-Grad-Bühne begonnen auf Hochtouren: Für die Konzerte von Ed Sheeran am 28. und 29. Juni gibt es noch einzelne Restkarten im "fanSale".

Uwe Bogen 25.06.2025 - 12:05 Uhr

Zuletzt war Superstar Ed Sheeran auf seiner „Mathematics-Tour“ (auch bekannt als „+-=÷x“) in Rom zu Gast – und sorgte in der Ewigen Stadt, so wie er’s immer gern tut, auch abseits des Olympiastadions für Überraschungen. Der britische Rotschopf, der am 28. und 29. Juni in der MHP-Arena in Stuttgart spielt, zog sich nicht etwa ins Hotel zurück, sondern cruiste mit dem Rapper Alfa auf einem rosafarbenen Motorroller durchs Zentrum, machte dabei Selfies für Instagram und genoss Pasta vor den Augen der staunenden Römer.