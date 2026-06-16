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Edeka, Rewe oder Enso? Bei Tegut ist noch alles offen

Edeka, Rewe oder Enso?: Bei Tegut ist noch alles offen
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Erst vor zwei Jahren hat die Tegut-Filiale in Böblingen aufgemacht. Der Oberbürgermeister Stefan Belz (zweiter von links) bekommt gebackene Schlüssel überreicht. Foto: esc

Wie es mit der Böblinger Tegut-Filiale weiter geht, wird sich nicht vor Ende September entscheiden.

Böblingen : Ulrich Stolte (uls)

Die Zitterpartie auch für die Mitarbeiter der Tegut-Filiale in Böblingen dauert noch bis Ende September, dann wird das Bundeskartellamt entschieden haben, ob Edeka, Rewe oder Tante Enso die einstmals 350-Tegut Filialen übernehmen können. „Wir haben eben erst die Hauptprüfung eingeleitet“, sagt Kay Weidner, der Pressesprecher des Bundeskartellamtes. Das bedeutet, man muss fünf Monate warten, bis die Behörde in Bonn entschieden hat, und das wäre eben bis Ende September.

 

Tegut ist ein ziemlicher Exot

Die Tegut-Filiale ist ein ziemlicher Exot im Gefüge der Einkaufsmärkte im Kreis Böblingen, weil Tegut seine Filialen hauptsächlich in Bayern, Hessen und Thüringen betreibt. Als die Kette ins Stadthaus Pulse direkt an der Wolfgang-Brumme-Allee zog, war das ein Versuch des hessischen Unternehmens, das Vertriebsnetz im Großraum Stuttgart auszubauen. Seitdem im Mai bekannt wurde, dass der Besitzer von Tegut, die Schweizer Kette Migros, die Filialen verkaufen will, ist fraglich geworden, wie es in Böblingen weiter geht.

Tante Enso will 36 Tegut-Filialen übernehmen. Foto: Heiko Rebsch/dpa

Ging es zu Beginn nur um Edeka und Rewe als neue mögliche Besitzer, ist inzwischen noch eine eine dritte Marke auf den Plan getreten, die Interesse an den Filialen hat. Das ist die Firma Tante Enso, eine Genossenschaft, die 2016 in Bremen gegründet wurde und bundesweit über 85 Filialen betreibt, zumeist in kleinen Kommunen unter 3000 Einwohnern.

Tante Enso bekommt 36 Filialen

Hier sollen 36 Filialen über den Ladentisch gehen, und „hier dürfte es keine wettbewerblichen Probleme geben“, sagt dazu der Pressesprecher Kay Weidner, der bei Tante Enso von einem „sympathischen Konzept für die Lebensmittelversorgung auf dem Land“ spricht.

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Den Löwenanteil von 200 Filialen möchte Edeka haben, weitere 40 sollen an Rewe gehen. Rewe hat ein ziemlich deutliches Bekenntnis zu den Standorten und den Filialen abgegeben: Peter Maly, Vorstand der REWE Group schreibt: „Wir wollen die Verantwortung für die Standorte und ihre Teams übernehmen. Das bedeutet für uns, die Arbeitsplätze genauso zu sichern, wie die qualitativ hochwertige Nahversorgung. Damit können wir den Mitarbeitenden und den Märkten eine wirtschaftliche Perspektive geben. Für uns steht im Zentrum, tragfähige Standorte zu entwickeln sowie die Beschäftigten bei uns zu fördern und willkommen zu heißen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Supermarktkette. Rewe will insgesamt 40 Tegut-Märkte übernehmen. Ein Großteil der Standorte soll in das Vertriebsnetz von Rewe integriert werden, die übrigen Standorte sollen künftig von Penny betrieben werden.

Edeka will Arbeitsplätze erhalten

Ähnlich heißt es bei Edeka. Die Kette spricht von einer „klaren Zukunftsperspektive für die Tegut-Märkte. Unser Ziel ist es, die Standorte wirtschaftlich stabil aufzustellen, Arbeitsplätze zu sichern und die Nahversorgung für die Menschen vor Ort langfristig zu gewährleisten“, so Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender der Edeka-Zentrale.

Aber noch sind die Tegut-Filialen in der Hand von Migros, dem zweitgrößten Lebensmittelhändler der Schweiz, der ebenfalls genossenschaftlich organisiert ist. Annabell Ott, die Pressesprecherin von Migros schreibt: „Erst nach Vorliegen des Beschlusses des Bundeskartellamts können wir verbindliche Auskünfte zu einzelnen Filialen erteilen. Alle beteiligten Parteien arbeiten jedoch intensiv daran, den Übergang nach kartellrechtlicher Freigabe so zügig wie möglich zu gestalten. Bis zur Übernahme bleiben die Läden unverändert geöffnet. Unser Ziel ist es, einen reibungslosen und nahtlosen Übergang zum Nachfolgekonzept sicherzustellen.“

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