Edeka, Rewe oder Enso? Zitterpartie bei Tegut - Was die drei Bieter mit den Filialen vorhaben
Wie es mit der Böblinger Tegut-Filiale weiter geht, wird sich nicht vor Ende September entscheiden.
Wie es mit der Böblinger Tegut-Filiale weiter geht, wird sich nicht vor Ende September entscheiden.
Die Zitterpartie auch für die Mitarbeiter der Tegut-Filiale in Böblingen dauert noch bis Ende September, dann wird das Bundeskartellamt entschieden haben, ob Edeka, Rewe oder Tante Enso die einstmals 350-Tegut Filialen übernehmen können. „Wir haben eben erst die Hauptprüfung eingeleitet“, sagt Kay Weidner, der Pressesprecher des Bundeskartellamtes. Das bedeutet, man muss fünf Monate warten, bis die Behörde in Bonn entschieden hat, und das wäre eben bis Ende September.