Sein kühler Glanz wird mit Mondlicht assoziiert, Silber gilt als Mondmetall. Doch neben seinem ästhetischen Wert hat es einzigartige Eigenschaften. Das steigert die Nachfrage – bei begrenztem Angebot.
05.02.2026 - 05:00 Uhr
Pforzheim - Über Monate kannte der Preis für Silber im Grunde nur eine Richtung: steil nach oben. Vor wenigen Tagen dann der Knall. Ein massiver Einbruch ließ auch Menschen aufhorchen, die sich sonst nicht so für das Edelmetall Nummer zwei nach Gold interessieren. Was man über Silber wissen muss: