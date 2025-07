Liebe Leserinnen, liebe Leser, wer 80 Jahre alt wird, darf mit Stolz auf das Erreichte blicken – und sollte sich auch fragen, was das Morgen verlangt. Die Stuttgarter Zeitung, die mit dieser Beilage und auch online ihr 80-Jahr-Jubiläum feiert, war immer mehr als ein Nachrichtenblatt. Sie war ein Versprechen auf Aufklärung, demokratische Öffentlichkeit und das individuelle Recht auf Information. Das war damals, im Jahre 1945 kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs, so. Und ist es heute mehr denn je.

Denn die Welt, so scheint es, ist gehörig aus den Fugen geraten. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat Europa die Illusion geraubt, Frieden sei selbstverständlich. In Nahost eskaliert der Konflikt zwischen Israel und der Hamas mit immer mehr Opfern. Nationalistische Bewegungen erstarken in Europa, in Amerika wankt die Demokratie unter dem Gewicht populistischer Spaltung, und in Deutschland gewinnt ein politischer Ton an Lautstärke, der mehr spaltet als zusammenführt. In dieser Lage muss Journalismus mehr sein als Berichterstattung. Er muss gegen die Vereinfachung angehen, sich der Desinformation stellen.

Sie erklärt, sie ordnet ein, sie widerspricht

Die Stuttgarter Zeitung ist bestrebt, diesen Anspruch Tag für Tag zu erfüllen. Sie erklärt, sie ordnet ein, sie widerspricht. Sie tut dies in einer Sprache, die klar, präzise, schnörkellos sein muss. Die Redaktion setzt dabei auf Sorgfalt, Unabhängigkeit und journalistische Haltung. Das ist heute dringlicher als womöglich je zuvor in den vergangenen 80 Jahren.

Das Jubiläum fällt in eine Zeit großer Umbrüche, jeder von uns spürt das. Die Digitalisierung hat die Medienlandschaft revolutioniert. Informationen sind jederzeit und überall, in jeder Form verfügbar. Doch nicht selten fehlt es an Tiefe, Verlässlichkeit, Vertrauen. Inmitten dieser Nachrichtenflut wird die Stuttgarter Zeitung ein Fixpunkt bleiben. Dabei ist sie selbst stets in Bewegung geblieben. Mit neuen Formaten, digitalen Angeboten und einer Haltung, die Wandel nicht scheut, sondern gestaltet.

Längst ist Ihre Stuttgarter Zeitung, liebe Leserinnen und liebe Leser, nicht mehr nur ein Printprodukt, sondern sie ist eine multimediale Plattform in allen Ausprägungen der digitalen News-Welt. Was sich nie geändert hat, ist ihr innerer Kompass. Der Geist Josef Eberles – Aufklärung, Humanismus, publizistische Verantwortung – lebt weiter. Gedruckt und digital.

Eine gute Zeitung ist nicht bequem

Dazu gehört auch, sich selbst zu hinterfragen. Was ist relevant? Was hilft den Menschen, diese Welt besser zu verstehen? Welche Themen gehen unter – und warum? Eine gute Zeitung ist nicht bequem. Sie rüttelt vielmehr auf, sie nervt manchmal, sie konfrontiert mit unangenehmen Wahrheiten. Gerade deshalb ist sie so wichtig und notwendig.

Zum 80. Geburtstag der Stuttgarter Zeitung gilt allen Dank, die dieses Blatt geprägt haben: den Journalistinnen und Journalisten, die mit Neugier und Leidenschaft berichten; den Leserinnen und Lesern, die mit klugen Rückmeldungen mitdenken und mitfühlen; den Verlagsmitarbeitenden, die aus Ideen Produkte machen. Nicht zuletzt den Kundinnen und Kunden, die den wirtschaftlichen Erfolg mit ermöglicht haben. Aus dieser beispielhaften Kombination ist immer wieder der Fortschritt der Medienbranche erwachsen.

Der Blick zurück zeigt, was erreicht wurde. Der Blick nach vorne zeigt, wie viel noch zu tun ist. Demokratie ist nie fertig, sie muss gepflegt, verteidigt, immer wieder neu gedacht werden. Dafür braucht es Medien, die nicht dem Zeitgeist nachlaufen, sondern ihm auf den Grund gehen. Die Stuttgarter Zeitung ist ein solches verlässliches und vertrauenswürdiges Medium. Und wer weiß: Vielleicht liegt ihre größte Zeit noch vor ihr.

Bleiben Sie zuversichtlich, I hr Herbert Dachs Geschäftsführer Medienholding Süd GmbH