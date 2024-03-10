Ehe-Aus mit 30: „Scheidung machte mich stärker“

„Mich hat die Scheidung selbstbestimmter, selbstbewusster und stärker gemacht“, fasst es Sofia zusammen. Die junge Stuttgarterin ist Anfang 30, als sie und ihr damaliger Mann beschließen, sich nach nur einem Jahr Ehe wieder scheiden zu lassen. Was dann aus dem nächsten Umfeld der beiden folgt, beschreibt Sofia mit: „Drama 1000. Schuldzuweisungen, Anschuldigungen, Unverständnis.“ Ihr wurde gesagt, sie würde zu viel vom Leben erwarten und wenn sich das nicht ändern würde, würde sie einsam sterben. „Den Satz werde ich nie vergessen. Menschen können so garstig und verletzend sein, selbst wenn es dafür keinen Grund gibt. Das ist mein Leben und ich kann es gestalten wie ich will“, sagt die junge Frau heute selbstbewusst.