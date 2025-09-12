Eine Welle mit gefährlichen EHEC-Infektionen ist diesen Sommer über Deutschland gerollt – unter anderem wegen Salami aus dem Supermarkt?
Die Franz Wiltmann GmbH & Co. KG ruft aktuell das Produkt „Rein Rind Salami“ zurück. Betroffen sind 50-Gramm-Packungen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 01.10.2025 und der Chargennummer L2521100010. Die Salami wurde bundesweit in verschiedenen Supermärkten verkauft, darunter Lidl, Edeka, HIT und Kaufland. Ein weiterer Rückruf betrifft aktuell Süßigkeiten für Kinder.