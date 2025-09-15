Probleme mit einer beliebten Mettwurst: Das Produkt enthält Shigatoxin-bildende E. coli-Bakterien. Der Verzehr kann zu Durchfall und Bauchschmerzen bis hin zu Nierenversagen führen.
Was steckt hinter der aktuellen EHEC-Epidemie in Deutschland? Immer mehr Kinder erkranken an der Seuche, die vor allem bis zum Alter von fünf Jahren verstärkt zu mitunter lebensgefährlichem Nierenversagen führen kann. Bei einem Artz- oder Krankenhausbesuch sollte man gegebenenfalls sofort von sich aus auf das Thema EHEC-Verdacht hinweisen.