Privatinsel in der Ostsee? Bei einer Auktion in Hamburg kommt eine ziemlich ungewöhnliche Immobilie unter den Hammer: eine künstliche Insel. Auf den Käufer wartet aber viel Arbeit.
03.06.2026 - 05:05 Uhr
Lauterbach - Von einer eigenen Südseeinsel haben wohl schon viele geträumt - und den Gedanken als schöne Utopie gleich wieder abgetan. Bei einer Auktion am 4. Juni in Hamburg kann ein Höchstbietender ihm nun aber nahe kommen, wenn auch anders: Zum Verkauf steht die ehemalige DDR-Militärstation Ostervilm in der Ostsee, südöstlich der Insel Rügen.