Ein für den Schutz der ehemaligen First Lady Jill Biden zuständiger Mitarbeiter des Secret Service hat sich bei einem Einsatz versehentlich selbst ins Bein geschossen.

Ein für den Schutz der ehemaligen US-First Lady Jill Biden zuständiger Mitarbeiter des Secret Service hat sich bei einem Einsatz versehentlich selbst ins Bein geschossen. Das Unglück ereignete sich, als der Secret-Service-Beamter die Frau von Ex-Präsident Joe Biden durch den Internationalen Flughafen von Philadelphia eskortierte, wie ein mit dem Vorfall vertrauter Beamter der Nachrichtenagentur AFP am Freitag mitteilte. 

 

Was über den Vorfall bekannt ist

Ein Sprecher des Secret Service bestätigte AFP auf Nachfrage, ein Beamter der Behörde habe eine „nicht lebensbedrohliche Verletzung infolge eines unbeabsichtigten Schussabgangs im Umgang mit einer Dienstwaffe am Philadelphia International Airport“ erlitten. Demnach ereignete sich der Vorfall am Freitagmorgen.

Zustand des Leibwächters stabil

Der Sprecher bestätigte allerdings weder, an welchem Körperteil sich der Mitarbeiter verletzte, noch gab er an, wer bei dem Einsatz beschützt wurde. Er erklärte lediglich: „Die Bewegungsfreiheit der geschützten Personen wurde dadurch nicht beeinträchtigt, und sie waren zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht anwesend“. Es seien keine weiteren Menschen verletzt worden. Der Beamte werde in einem örtlichen Krankenhaus untersucht, sein Zustand sei stabil.