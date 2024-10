Der Streit um Abtreibung gehört zu den wichtigsten Themen im US-Wahlkampf. Dass sich Donald Trumps Ehefrau Melania in einer ihrer eher seltenen öffentlichen Äußerungen ausgerechnet dazu positioniert, sorgt für Aufsehen.

red/kna 04.10.2024 - 09:54 Uhr

Donald Trumps Ehefrau Melania spricht sich für ein Recht auf Abtreibung aus. In einem am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichten Video auf der Plattform X sagt die Frau des republikanischen Präsidentschaftskandidaten, es gebe „keinen Raum für Kompromisse“, wenn es um die „individuelle Freiheit“ einer Frau gehe. Zuvor hatte der „Guardian“ aus einem neuen Buch der ehemaligen First Lady zitiert, das in der kommenden Woche erscheinen soll. Demnach erklärt sie auch dort, sie unterstütze Abtreibungsrechte „frei von jeglicher Intervention oder Druck seitens der Regierung“.