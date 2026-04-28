Schüsse, Millionenbeute und Tränen vor Gericht: Nach mehr als einem Jahr könnte der Prozess um Ex-RAF-Mitglied Daniela Klette bald enden. Nun hat die Staatsanwaltschaft das letzte Wort.
28.04.2026 - 04:30 Uhr
Verden - Im Prozess gegen die ehemalige RAF-Terroristin Daniela Klette werden mit Spannung die Plädoyers erwartet. Die Staatsanwaltschaft soll am Vormittag (10 Uhr) mit ihrem Schlussvortrag beginnen, wie das Landgericht Verden ankündigte. Voraussetzung ist, dass keine Beweisanträge gestellt werden.