Ein Kirchenmann mit neuen Aufgaben: Bernd Weißenborn, der ehemalige evangelische Esslinger Dekan, und ein herausfordernder Rollentausch.
27.05.2026 - 11:10 Uhr
Aus einer Führungsposition zurück an die Basis. Kein einfacher Weg. Bernd Weißenborn ist ihn gegangen. Als Dekan war er fast 15 Jahre lang Chef der evangelischen Pfarrerinnen und Pfarrer im Kirchenbezirk Esslingen. Nun arbeitet er wieder selbst als Seelsorger. Seit März 2025 ist er in zeitlich befristeter Vertretung geschäftsführender Pfarrer der Kirchengemeinde Waldenbuch im Kreis Böblingen. Auf eigenen Wunsch. Am Sonntag, 12. Juli, wird er verabschiedet. Zurück auf der Kanzel. Ein gutes Gefühl?