Aus einer Führungsposition zurück an die Basis. Kein einfacher Weg. Bernd Weißenborn ist ihn gegangen. Als Dekan war er fast 15 Jahre lang Chef der evangelischen Pfarrerinnen und Pfarrer im Kirchenbezirk Esslingen. Nun arbeitet er wieder selbst als Seelsorger. Seit März 2025 ist er in zeitlich befristeter Vertretung geschäftsführender Pfarrer der Kirchengemeinde Waldenbuch im Kreis Böblingen. Auf eigenen Wunsch. Am Sonntag, 12. Juli, wird er verabschiedet. Zurück auf der Kanzel. Ein gutes Gefühl?

Als Esslinger Dekan war er für etwa 50 000 evangelische Christen zuständig. In Waldenbuch ist er Seelsorger für etwa 2600 Gläubige. Ein Karriererückschritt? Bernd Weißenborn sieht das anders. Anfangs, gesteht er zu, war es eine „Demutsübung“, ein Umstellungsprozess, eine neue Rolle, ein Perspektivenwechsel: „Aber ich habe auch als Dekan stets versucht, mit einem Bein bei der Basis zu bleiben.“ Immer wieder habe er Gottesdienste zelebriert, das Gespräch mit den Menschen gesucht. Zu Anfang seiner Dienstzeit sei er sogar einmal einige Stunden in einem Polizeiauto mitgefahren und habe dabei allerlei erlebt: „Das alles sollte mich erden.“

Eine Umstellung war es trotzdem. Doch zum Ende seines Berufslebens, sagt der 1960 in Nordhessen Geborene, zog es ihn zurück zu seinen Wurzeln: „Ich wollte keinen totalen Cut und wieder das tun, wofür ich als junger Pfarrer angetreten bin.“ Darum ging er nach seinem Ausscheiden aus dem Amt des Dekans nicht in den Ruhestand, sondern übernahm die Vertretung der Pfarrstelle.

Die teilweise Renovierung der Esslinger Stadtkirche St. Dionys fiel mit in die Amtszeit von Bernd Weißenborn. Foto: Robin Rudel

Bereut hat er diesen Schritt nach eigenen Angaben nicht. Pastorale Aufgaben wie Gottesdienste, Trauungen und Beerdigungen seien mehr Basisarbeit, aber weniger Verantwortung in leitender Position. Seine Gemeinde nehme es ihm auch nicht übel, dass sie mit ihm nur einen Pfarrer auf Zeit bekomme. Die Gläubigen seien froh, dass es wieder einen Stelleninhaber gebe.

Vor einer Aufgabe hatte Bernd Weißenborn Bammel

Doch selbst ein erfahrener Routinier und gestandener Kirchenmann kann ins Schlingern kommen. Vor dem Konfirmandenunterricht hatte Bernd Weißenborn ein wenig Bammel. Mit 65 Jahren noch einmal sehr jungen Menschen gegenüberzustehen, der Gedanke habe ihm Sorge bereitet. Nach eigenen Angaben ging aber alles glatt. Zwei Konfirmationen hat der Dekan a. D. über die Bühne gebracht, die Konfirmanden-Freizeiten mitgemacht und auch den Jugendslang ohne Probleme verstanden. Im aktuellen Gemeindebrief von Waldenbuch sind Fotos der Konfirmanden abgedruckt.

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Auch Weißenborn schaut zufrieden in die Kamera. Doch nicht nur mit den jungen Leuten hat er gerne zusammengearbeitet. Beerdigungen gehörten ebenso zu seinem Aufgabenfeld, und es sei ihm ein Anliegen, Menschen in ihren letzten Stunden und Hinterbliebenen in ihrer Trauer beizustehen. Ein würdevoller Abschied sei wichtig – auch als Dekan habe ihm das Esslinger Hospiz am Herzen gelegen.

Im Februar 2025 ist Bernd Weißenborn aus dem Amt des evangelischen Dekans im Kirchenbezirk Esslingen ausgeschieden. Foto: Roberto Bulgrin

Von der Wiege bis zur Bahre, von der Taufe bis zur Beerdigung habe er noch einmal tätig sein dürfen, sagt Bernd Weißenborn. Durch diese Arbeit nahe an den Menschen sei ihm erneut klar geworden, wie wichtig die Ortskirchen sowie die lokalen Gemeinden seien. Als Dekan hatte er bei schwierigen Entscheidungen – wie der Schließung der Ökumenischen Familienbildungsstätte Esslingen (FBS) – auf die Zwänge der Zeit mit steigenden Kirchenaustritten, sinkenden Kirchensteuereinnahmen, Pfarrermangel und finanzielle Nöte verwiesen.

Tägliches Pendeln von Esslingen nach Waldenbuch

Ein Patentrezept zur Lösung drängender Kirchenfragen hat auch er nicht: „Diese Probleme halten wir nicht auf. Aber man sollte trotzdem kreativ bleiben. Man findet immer Menschen, die sich einbringen und mitarbeiten wollen.“ Kirche müsse Kraft geben, und er verweist auf das Prinzip Hoffnung und Gottvertrauen. Beide haben ihn durch sein Leben getragen. Doch, so meint er selbstkritisch, manches aus seiner Zeit als Dekan hätte vielleicht anders laufen, manches anders geregelt werden können. Einiges aber sei auch richtig gewesen – der auf den Weg gebrachte Zusammenschluss der Kirchenbezirke Esslingen und Bernhausen etwa.

Klaus-Peter Lüdke ist der Nachfolger von Bernd Weißenborn im Amt des evangelischen Esslinger Dekans. Foto: Roberto Bulgrin

Trotz mancher schwieriger Situationen als Dekan bleibt der Theologe der Neckarstadt verbunden. Einmal Esslingen, immer Esslingen – das gilt auch für ihn. Nach seinem Ausscheiden aus dem Dekanatsamt im Februar 2025 und der Aufgabe seiner Dienstwohnung in der Augustinerstraße ist er in eine Wohnung im Stadtteil Sulzgries gezogen. Dort blieb er auch während seiner Zeit als Pfarrvertreter.

Das fast tägliche Pendeln nach Waldenbuch habe ihm nichts ausgemacht, sagt Bernd Weißenborn. Bei ihm war es ein Amt auf Zeit – doch generell sei die Residenzpflicht für Seelsorger wichtig. Auch seinen Ruhestand möchte er zusammen mit seiner Frau in Esslingen verbringen. Eine längere Tätigkeit in Waldenbuch angesichts der dortigen Vakanz kam für ihn nicht in Frage: Nach gut 40 Dienstjahren freue er sich auf seinen Ruhestand. Engagieren möchte er sich aber weiterhin. Vielleicht im Ehrenamt: „Alles hat seine Zeit. Doch das Gefühl der Berufung für etwas endet nie.“

Bernd Weißenborn

Person

Bernd Weißenborn wurde 1960 im nordhessischen Spangenberg-Weidelbach geboren. Theologie studierte er in Bethel, Marburg, Ridley Hall bei Cambridge und in Tübingen. Zudem absolvierte er einige Semester Literaturwissenschaften und Philosophie in Tübingen und arbeitete sechs Jahre als wissenschaftlicher Assistent an der dortigen Universität. Sein Vikariat machte er in Unterheinriet im Dekanat Weinsberg. Es folgten Pfarrstellen in Upfingen und Sirchingen im Dekanat Bad Urach, Untergruppenbach und Metzingen. Von 2010 bis zu seinem Ausscheiden im Februar 2024 war der Vater von vier Kindern und Großvater von drei Enkeln Dekan in Esslingen.

Dekanat

Zum Bereich des Dekanats Esslingen gehören der Schurwald bis Hohengehren, Denkendorf, Köngen, Hochdorf, Lichtenwald, Plochingen sowie die Neckartalgemeinden bis Reichenbach mit insgesamt etwa 50 000 evangelischen Christen. Aufgaben des Dekans sind auch die Leitung des Kirchenbezirks, Visitationen der einzelnen Kirchengemeinden oder die Einsetzung von Kollegen.