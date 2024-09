Der Mercedes-Stern auf dem früheren Firmensitz des Stuttgarter Autobauers in Möhringen wird an diesem Montag abmontiert. Wir zeigen den Abbau in unserem Livestream.

Schon am Montagmorgen sind die Vorzeichen sichtbar: Der Stern auf dem Dach des ehemaligen Firmensitzes der Mercedes Benz AG in Stuttgart-Möhringen steht nicht mehr, sondern liegt. Zur Mittagszeit soll das Wahrzeichen des Stuttgarter Autobauers dann komplett verschwinden – der Stern wird per Kran abmontiert und abtransportiert. Wie der Abbau des sechseinhalb Meter großen Sterns vor sich geht, zeigen wir im Livestream.

Die Arbeiten markieren gleichzeitig das Ende von Mercedes am Standort in Möhringen, der sogar Sternhäule beziehungsweise Sternhöhe heißt und einst Hauptsitz des Autobauers war. Doch bereits seit einiger Zeit zieht sich Mercedes von dem Areal an der Landhauskreuzung zurück, hat die Fläche schon seit Jahren verkauft. Die Belegschaft zieht seit 2018 sukzessive nach Untertürkheim oder in den neuen Campus in Vaihingen. „Die letzten Mitarbeitenden in Möhringen ziehen noch im September um“, sagte eine Unternehmenssprecherin auf Nachfrage unserer Zeitung.

Lesen Sie auch

Und wenn die letzten Mitarbeiter weg sind, dann habe die Mercedes-Benz AG keinen Bezug mehr zum Standort in Möhringen, so die Sprecherin. „Wir schließen diese Ära.“ Bis die gesamte Belegschaft an ihren neuen Arbeitsplätzen sitzt, wird es zwar noch ein paar Tage dauern. Doch mit dem Abbau des bekannten, sich drehenden Firmenlogos vom Dach wird das Ende bereits heute eingeleitet.