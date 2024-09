Der Mercedes-Stern auf dem früheren Firmensitz des Stuttgarter Autobauers in Möhringen wird heute abmontiert. Wir haben den Abbau live gezeigt, sehen Sie sich das Video hier noch einmal an.

Maximilian Kroh 02.09.2024 - 13:49 Uhr

Schon am Montagmorgen sind die Vorzeichen sichtbar: Der Stern auf dem Dach des ehemaligen Firmensitzes der Mercedes Benz AG in Stuttgart-Möhringen steht nicht mehr, sondern liegt. Zur Mittagszeit soll das Wahrzeichen des Stuttgarter Autobauers dann komplett verschwinden – der Stern wird per Kran abmontiert und abtransportiert. Wie der Abbau des sechseinhalb Meter großen Sterns vor sich geht, haben wir im Livestream gezeigt.