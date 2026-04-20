Der ehemalige OB Bernd Vöhringer soll die Führung des Hauptvereins in seinem Heimatort Maichingen übernehmen. Die Mitglieder entscheiden am 21. Mai.

Der GSV Maichingen steht vor einem wichtigen Personalwechsel: Der frühere Sindelfinger Oberbürgermeister Bernd Vöhringer soll neuer Vorsitzender des rund 2500 Mitglieder starken Gesang- und Sportvereins werden. Die Entscheidung fällt bei der Mitgliederversammlung am 21. Mai. Auf Anfrage bestätigte Vöhringer seine Kandidatur: „Ja, das stimmt. Ich bin vom GSV für die Position des Vorsitzenden angefragt und habe inzwischen auch zugesagt. Entscheiden wird dies die Mitgliederversammlung im Mai.“

Die Position des Vorsitzenden ist seit einem Jahr unbesetzt. Nach dem Ausscheiden von Ulrich Martens aus familiären Gründen führten die beiden stellvertretenden Vorsitzenden Werner Klauss und Willibald Röschl gemeinsam mit den Abteilungsleitungen und Geschäftsführer Hermann Claus den Verein kommissarisch. Besonders das Jubiläumsjahr „950 Jahre Maichingen“ mit seinen vielfältigen Aktionen konnte das GSV-Team nach eigenen Angaben erfolgreich bewältigen.

Erfahrener Kommunalpolitiker mit lokalem Bezug

Bewusst habe man auf eine schnelle Nachbesetzung verzichtet, sagt Geschäftsführer Hermann Claus in einem Pressebericht. Seit Herbst 2025 seien intensive Gespräche geführt worden, um eine passende Persönlichkeit für die Vereinsführung zu finden. Mit Bernd Vöhringer, der in Maichingen wohnt und dem GSV eng verbunden ist, soll nun die begonnene Weiterentwicklung des Vereins fortgesetzt werden.

Der 57-jährige Vöhringer bringt reichlich Führungserfahrung mit. Von 2001 bis 2025 war er Oberbürgermeister von Sindelfingen. In seiner Amtszeit prägte er zahlreiche Großprojekte wie die Darmsheimer Nordumfahrung und die Entwicklung des Flugfelds. Bekannt wurde er auch für sein bürgernahes Auftreten, etwa als er die Tradition des Sindelfinger Kuchenritts wieder aufleben ließ.

Vöhringer in seinem ehemaligen Habitat: Dem Chefbüro im Sindelfinger Rathaus. Foto: Stefanie Schlecht

Nach seinem Ausscheiden aus dem Oberbürgermeisteramt im August 2025 engagiert sich Vöhringer nun verstärkt im lokalen Umfeld. Er freue sich darauf, den Verein zusammen mit einem starken Team von Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen in die Zukunft zu führen. Der GSV Maichingen gehört zu den größten Vereinen im Landkreis und ist eine wichtige Säule des gesellschaftlichen Lebens in dem Sindelfinger Stadtteil mit über 14 000 Einwohnern.

Ungewöhnliche Kombination aus Musik und Sport

Gesang und Sport – eine Kombination, die beim GSV Maichingen seit mehr als 70 Jahren das Vereinsleben prägt. Der Gesang- und Sportverein hat sich zu einem der größten Vereine im Landkreis entwickelt. Aktuell nutzen rund 2 500 Mitglieder das Angebot des Vereins. Elf Abteilungen decken unterschiedliche Bereiche ab: Chöre, Fußball, Karate, Leichtathletik, Modern Dance, Schwimmen, Ski und Wandern, Tischtennis, Turnen und Breitensport, Volleyball und Theater.