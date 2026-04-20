Der ehemalige OB Bernd Vöhringer soll die Führung des Hauptvereins in seinem Heimatort Maichingen übernehmen. Die Mitglieder entscheiden am 21. Mai.
20.04.2026 - 17:19 Uhr
Der GSV Maichingen steht vor einem wichtigen Personalwechsel: Der frühere Sindelfinger Oberbürgermeister Bernd Vöhringer soll neuer Vorsitzender des rund 2500 Mitglieder starken Gesang- und Sportvereins werden. Die Entscheidung fällt bei der Mitgliederversammlung am 21. Mai. Auf Anfrage bestätigte Vöhringer seine Kandidatur: „Ja, das stimmt. Ich bin vom GSV für die Position des Vorsitzenden angefragt und habe inzwischen auch zugesagt. Entscheiden wird dies die Mitgliederversammlung im Mai.“