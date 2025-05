Ehemaliger Profi des VfB Stuttgart: Darum kann Julian Schuster mit dem SC Freiburg die Königsklasse erreichen

Julian Schuster kann in seiner ersten Saison als Trainer des SC Freiburg in die Champions League einziehen – weil er entscheidende Änderungen zu Christian Streich vorgenommen hat.

Träumen ist erlaubt beim SC Freiburg, mehr denn je. „Liebe Ex-Kollegen“, schrieb der Rekordtorschütze des Sport-Clubs kürzlich in einer „Kicker“-Kolumne: „Kein Druck – aber ich sehe mich schon mit Schal als Fan im Bernabeu sitzen.“ Nils Petersen spricht also das aus, woran sie in diesen Tagen vor dem Saisonfinale alle denken beim SC: Champions League, zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte. Europa League, das kennen sie, zuletzt aus den Spielzeiten 2022/23 und 2023/24 – aber ein Spiel im Bernabeu, gegen Real Madrid, und/oder in anderen Fußballtempeln Europas: Das wär’s! An diesem Samstag könnte aus dem Traum mit Blick auf die nächste Runde Realität werden. Ein Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr) würde reichen.