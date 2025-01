Trumps früherer Sicherheitsberater Bolton äußert nach dem Machtwechsel in Washington sein Vertrauen in die amerikanische Demokratie. Die US-Verfassung sei stark genug.

red/dpa 22.01.2025 - 20:29 Uhr

John Bolton, ehemaliger nationaler Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, geht davon aus, dass in vier Jahren in den USA wieder ganz normal gewählt wird und Trump dann auch abtritt. Mehr als zwei Amtszeiten erlaube die US-Verfassung nicht, sagte Bolton in der ARD-Sendung „Maischberger“, die am Abend ausgestrahlt werden soll.