– Der frühere SPD-Generalsekretär und Bundestagsabgeordnete Kevin Kühnert hat noch einen neuen Job: Ab Februar 2026 wird er zum Gastgeber des Talkformats „Missverstehen Sie mich richtig“ gehören, wie Kühnert auf Instagram bekanntgab. Kühnerts erster Gast im Berliner Kabarett-Theater Distel wird am 1. Februar demnach der Soziologe Harald Welzer. Später seien Gespräche mit den Autorinnen Jagoda Marinić und Sophie Passmann sowie Schauspieler Lars Eidinger geplant.