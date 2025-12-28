Nach seinem Ausstieg aus der aktiven Politik zieht es Kevin Kühnert auf eine Berliner Bühne. Ab Februar gehört Kühnert zu den Gastgebern von „Missverstehen Sie mich richtig“.

– Der frühere SPD-Generalsekretär und Bundestagsabgeordnete Kevin Kühnert hat noch einen neuen Job: Ab Februar 2026 wird er zum Gastgeber des Talkformats „Missverstehen Sie mich richtig“ gehören, wie Kühnert auf Instagram bekanntgab. Kühnerts erster Gast im Berliner Kabarett-Theater Distel wird am 1. Februar demnach der Soziologe Harald Welzer. Später seien Gespräche mit den Autorinnen Jagoda Marinić und Sophie Passmann sowie Schauspieler Lars Eidinger geplant.

Für den 36-Jährigen ist der Bühnen-Job die dritte neue Tätigkeit. Mitte des Monats wurde seine Anstellung bei der Bürgerbewegung Finanzwende bekannt. Sei November ist er außerdem Kolumnist beim Magazin „Rolling Stone“.

Kühnert hatte sich im Oktober 2024 überraschend als Generalsekretär der Sozialdemokraten zurückgezogen. Nach seinem Exit aus der Spitzenpolitik trat er auch nicht mehr bei der Bundestagswahl an. Seinen Ausstieg begründete er mit gesundheitlichen Problemen und später auch mit der wachsenden Sorge um seine persönliche Sicherheit.

„Missverstehen Sie mich richtig“ ist eine auch bei Youtube ausgestrahlte Gesprächsreihe, die von Linken-Politiker Gregor Gysi, Journalistin Ulrike Herrmann und der Transformationsforscherin Maja Göpel moderiert wird.