Hessens Polizeipräsident fordert mehr Offenheit bei Problemen in den eigenen Reihen. Kevin Kühnert mahnt die Polizei, aus Entwicklungen in den USA zu lernen.
Der ehemalige SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat die deutschen Sicherheitsbehörden vor den sicherheitspolitischen Zuständen in den USA gewarnt. Dort empfinde sich inzwischen ein relevanter Anteil der Bevölkerung als Teil einer „nationalen Befreiungsbewegung“, deren Aufgabe es sei, „das Land zu retten“ und dabei womöglich auch Gewalt einzusetzen, sagte er vor Führungskräften der Polizei bei der Herbsttagung des Bundeskriminalamts (BKA) in Wiesbaden.