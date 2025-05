Vor dem Auswärtsspiel beim FC St. Pauli an diesem Samstag hat der VfB keine realistische Chance mehr, über die Liga einen internationalen Startplatz zu erreichen. Das beschäftigt auch Fredi Bobic – ebenso wie die allgemeine Lage.

Marco Seliger 02.05.2025 - 08:00 Uhr

Als die Champions League am Mittwochabend das große Spektakel bot, schaute die Bundesliga in die Röhre. Der FC Barcelona und Inter Mailand duellierten sich beim 3:3 im Halbfinal-Hinspiel in epischer Form, es gab irre Wendungen und spektakuläre Szenen – von jenen Teams, die Borussia Dortmund und den FC Bayern im Viertelfinale ausgeschaltet hatten. Weil Eintracht Frankfurt in der Europa League gegen Tottenham ebenso in der Runde der letzten Acht rausflog, ist die Bundesliga im Halbfinale der europäischen Wettbewerbe nicht vertreten.