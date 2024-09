Ex-Profi Sven Schipplock kickt in der Kreisliga

Sven Schipplock hatte nach einer erfolgreichen Bundesligakarriere und Stationen beim VfB Stuttgart die Kickschuhe eigentlich an den Nagel gehängt. Nun lief er am Wochenende überraschend für den VfL Pfullingen III auf.

Isabelle Vees 18.09.2024 - 10:04 Uhr

Noch vor einem Jahr hatte der Ex-Bundesliga-Profi Sven Schipplock unmissverständlich erklärt: „Ich werde nicht irgendwo unterklassig bei mir vor der Haustür in der Oberliga beim SSV Reutlingen oder in der Verbandsliga beim VfL Pfullingen spielen.“